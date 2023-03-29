高雄流行音樂中心和愛河亮起五月天藍光。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄流行音樂中心和愛河亮起張惠妹的平權彩虹光。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄繼韓國女神天團BLACKPINK開演唱會後，4月將迎來五月天、張惠妹、大港開唱3場大型演唱會，為了響應接踵而來的音樂盛事，高市在愛河邊點起屬於每場演唱會的應援燈光，包括五月天的藍色、張惠妹的彩虹色、大港開唱的橘色，多種燈光將於29日晚間正式點亮，並將持續至4月5日。

高雄市長陳其邁表示，為了迎接大咖巨星與大批歌迷到來，高市府以活動專屬特色光效點亮高雄流行音樂中心和愛河沿岸，讓五月天藍、aMEI演唱會的迷幻紫和平權彩虹、大港開唱人生橘，在橫跨愛河水岸6座橋體及高流建築閃耀綻放，以城市母親之河的光芒，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍。

高雄市文化局長王文翠表示，本次愛河智慧燈光將於29日晚間7時準時點燈，亮起象徵活動的專屬代表色，燈光連動愛河水岸及多座橋體，以愛河化身為城市最強的演唱會應援。歡迎民眾在演唱會後至愛河灣欣賞活動專屬光效，也到駁二藝術特區大義倉庫C8和C9廊道續攤，憑演唱會票根兌換餐酒聽音樂，體驗最海派的夜駁二派對。

高流執行長丁度嵐指出，高雄做為全台擁有最完整各類型演出場館的城市，積極主動邀約不同類型及規模的音樂人來高雄演出，高雄具備可容納５萬人的主場館、萬人的巨蛋，及中型約5000人的高流海音館、千人的WAREHOUSE，甚至是戶外的港區音樂祭活動等優質空間及場域。這次五月天、阿妹及大港開唱在高雄接連登場，更有多組團體及歌手也陸續宣告將前進高雄，代表高雄演唱會活動正蓬勃，高流會持續優化相關軟硬體設施，做好各項配套及服務。

文化局表示，29日晚間愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等6座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光程式讓愛河亮起代表活動的專屬色彩，讓整座城市充滿演唱會熱鬧氛圍，也歡迎歌迷於演唱會結束後繼續到駁二藝術特區「夜駁二派對」續攤，聽最強DJ放歌，搭配人氣美食和酒水一起夜間加乘感受音樂帶來的快樂。

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