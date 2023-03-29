大陸一位數學老師與老婆離婚後，偶然發現前妻在離婚協議書背面留下一道數學題「145*154／4+（1+1）80」，他苦思許久都想不出正解，時隔多年將這道題抄在黑板上考驗班上學生，結果學生們一看竟喊「一事無成、一無是處、死王八蛋。」，讓老師當場傻眼。

綜合陸媒報導，大陸一位數學老師與老婆不斷吵架，最終決定離婚，辦完離婚相關的手續以後，他帶著離婚協議書回到家中，卻發現前妻在紙張的背面寫下了一道數學題「145*154／4+（1+1）80」，但他看了許久都不知道這道題目該怎麼解。

多年後這位數學老師偶然想起這道題目，某次上課決定來考驗班上的學生，便將當年前妻留下的數學題抄在黑板上，希望有同學能夠算出答案。沒想到學生們一看就異口同聲的說出解答「一事無成、一無是處、死王八蛋。」讓老師當場傻眼。

不少網友看了則笑說，以為是數學題，結果只是諧音梗，前妻用一招讓這個數學老師記著她好多年。不過也有人質疑，數學老師說做不出這道題也太奇怪了，會不會是篇反串文。