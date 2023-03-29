國外一名女網友分享，她和親姊目前都在孕期中，但她們肚子裡的小孩，居然是同一名男子的孩子，姊姊甚至懷了雙胞胎。根據外媒報導，原PO對於枕邊人出軌姊姊感到痛苦，也沒打算原諒兩人，只是礙於現實，暫時無法離婚。

原PO表示，她今年29歲，和32歲的老公相愛13年，夫妻倆渴望懷孕足足等了9年，不料一連串的打擊接踵而至，「原本該是一種祝福，現在我不禁想問，為什麼會在發生這些事情後才懷孕」。

原PO說，2個月前丈夫向她坦承外遇，對象是原PO35歲的親姊姊，兩人第一次出軌在3年前，姊姊因婚姻不順利，找上妹夫尋求安慰，幾個月後中斷；2022年姊姊離婚，再次找上妹夫，只是這次她懷孕了，而且是雙胞胎。

闖禍的人夫不斷尋求原PO原諒，說要買一間公寓、一輛新車給她，只求讓他繼續當孩子的爸。至於原本就關係不佳的姊姊，一句道歉也沒有。經歷PO出後，許多網友勸她直接離婚，或找律師諮詢。

原PO坦承無經濟能力，婚後至今都依靠老公生活，加上沒念過大學，客觀條件不允許她獨力撫養孩子，只能繼續和老公住。後來她更新狀況，若產後身體狀況穩定，她就會找工作然後搬家。