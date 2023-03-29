海軍軍紀事件不斷。繼日前海軍陸戰隊66旅遺失機槍槍管後，海軍146艦隊銘傳號飛彈巡防艦（舷號1112）兩名中士，本月23日於外宿期間在高雄市區飲酒後，竟騎機車雙載，遭到警方攔檢酒測超標，移送法辦。海軍司令部得知後震怒，銘傳艦原本剛結束偵巡任務進行三天整補，全艦官兵立刻留港實施3天「軍紀再教育」。

根據調查，銘傳艦兩名中士，23日晚間外宿，相約前往高雄市區飲酒，但回家時卻酒駕雙載，不巧正好遇到警方攔檢酒測，經酒測後2人均超過酒測值，除了移送法辦，並通知憲兵隊。

事後海軍快刀斬亂麻，立刻召開人評會將兩名中士記大過，並列為汰除對象，同時下令原本剛要結束出海偵巡的銘傳艦，於靠港整補期間全艦官兵留港進行三天軍紀再教育。

據了解，這三天軍紀教育課程，分別是兩性關係分際、行車（酒駕）安全、自傷防治、資安管控及毒品防制等議題，要讓官兵知所警惕，重新熟知軍紀觀念。

海軍艦隊指揮部表示，銘傳軍艦均依計畫執行任務，並於泊港整備期間實施軍紀再教育，該艦肇事酒駕人員依規定檢討汰除，絕不寬貸；另援引案例宣教，持恆官兵軍（法）紀教育，以嚴肅軍紀，防杜類情再生。

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