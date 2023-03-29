民進黨立委林岱樺昨（28）日在質詢行政院長陳建仁、公平會主委李鎂時，因不滿陳建仁要求李代為回答，氣得當場飆罵、要李「閉嘴」。相關影片被轉發後，引發網友熱議，其中多數人大呼「過癮」，並喊話國民黨該學學林岱樺；部分人則認為，立委選舉將至，這不過是林在作秀。

林岱樺昨直言，現行的公平會已不適合擔任主管機關，應該交由經濟部接掌相關業務，陳建仁則表示不認同，他並請一旁的李鎂回答。沒想到此舉激怒了林岱樺，怒飆李鎂「閉嘴」，她並要求陳建仁回答問題，呼籲陳「謙虛一點」。

YouTuber「比特王」昨在其頻道分享了林岱樺質詢的完整影片，吸引了大量網友留言，對於林的兇悍表現，不少人除大呼過癮、表示佩服她的表現外，也直言，國民黨「該向林學習」、「若是質詢時也這麼犀利就好了」、「面對民進黨的官員就是要這樣質詢」。

然而，也有網友認為，2024立委選舉即將來臨，林岱樺的火爆質詢只不過是在作秀、表演，「離選舉越近，她會越兇」，否則，為什麼之前都沒看到她出來罵、強力監督官員？他們更直言，若林岱樺有本事，那麼她應該對總統蔡英文開砲。