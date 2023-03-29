2021年台灣發生嚴重旱災導致缺水，連外媒都相當關注，而近日再度發生缺水問題，中南部各地已逐漸開始啟動限水。國民黨立委鄭麗文日前質詢時提到，科學園區的用水量會在未來幾年內大幅攀升，政府如何才能確保「護國神山」安心成長。

鄭麗文表示，水電問題一直是政府長期面對的頭痛問題，錯誤的能源政策讓缺水缺電已經刻不容緩，而竹科、南科剛好都在台灣相對缺水的地方，在2021年遭遇嚴重大旱後，今年科學園區又開始在節水了。

「為什麼前瞻開發的規模會這麼小？」鄭麗文質疑，蔡政府的前瞻計畫編列上千億預算，水資源的部分預計要在8年內達到增加常態供水每日41萬噸，但相關計畫已來到第6年，成效只達到增加每日20萬噸，而各科學園區卻持續擴建，用水量預估會在未來5年內大幅攀升，供水速度遠遠跟不上用水的速度，甚至可說是杯水車薪。

鄭麗文質疑，在極端氣候的狀況下，未來旱象發生的頻率恐怕還會增加，但目前的供水都已經不足，待用水量大漲後水資源是否仍依然充足？究竟要到何時才能提供充足的水給科學園區使用？「經濟部別再空口說白話、睜眼說瞎話，盡快把實質數據拿出來，才能保證台灣未來不缺水！」