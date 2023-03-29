永豐期貨指出，台指期週二下跌140點至15689點。價差方面，台指期逆價差擴至-12.48點，電子期逆價差擴至-0.94點，金融期逆價差擴至-2.02點。現貨部分，三大法人賣超41.45億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少222口至8246口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加380口至4737口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2444口至4964口。

永豐期貨表示，由於清明連假在即，市場情緒恐轉趨謹慎，加上國際風波未平，短線或影響季底作帳及續漲力道。