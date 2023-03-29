立法委員蔡適應要求公路總局在4月7日召開的路審會議中，加入其他業者投入國道客運9026路線經營。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

雖然公路總局協調多家業者支援，但基隆安樂區開往台北市南港的國道客運9026路線，依然發生嚴重脫班的情況。立法委員蔡適應29日表示，他已要求公路總局在4月7日路審會議中，增加新業者投入9026路線經營。

自今年1月，國道客運9026路線轉由福和及皇家客運接手經營後，就不斷爆出客運業者發生脫班等問題，導致基隆市安樂區仰仗該路線通勤的民眾大排長龍搭不上車。

蔡適應表示，他近來與服務處的同仁、市議員夥伴，在這陣子持續發現9026路線脫班嚴重，雖然他已經請公路總局協調，包含泰樂客運、國光客運、大都會客運、首都客運、統聯客運等業者支援，但狀況並沒有得到徹底改善。因此，他希望公路總局加快相關的程序，在4月7日召開的路審會議中，依據《公路法》第41條，業者運能不足，增加新業者投入9026路線。

蔡適應說，依據公路總局核定的內容，9026現在的業者每天要開出168個班次，但是目前連120個班次都有問題，規定業者應有18台車輛、21位駕駛，但妥善的車輛只有15台，駕駛也僅剩13人，公路總局每日依違規狀況，已開出31張罰單。

《公路法》第41條規定：「公路之同一路線，以由公路汽車客運業一家經營為原則。 但其營業車輛、設備均不能適應大眾運輸需要，或其他公路汽車客運業之車輛必須通行其中部分路段始能連貫其兩端之營運路線時，公路主管機關得核准二家以上公路汽車客運業經營之。」

蔡適應先向多家願意支援9026路線的業者表達感謝之意，他也要求公路總局在4月7日召開的路審會議中，公告加入其他業者，增加9026路線的運能，並且將路線經營的誘因給足，才會有新的業者來投入，這個部分他會持續來推動。

蔡適應持續說明，公路總局在3月中已經公告國道客運駕駛的補貼方案，為了改善全台國道客運駕駛人員不足，讓駕駛的薪資結構和待遇能獲得改善，並且陸續在各地辦理招募活動，他強調結構性的問題，他會嚴格要求公路總局來輔導業者，讓全台的國道客運駕駛能夠陸續補足，維護都會區通勤旅運的需求。