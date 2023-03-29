吃得越少不代表瘦得越快，吃對東西及時間才是關鍵。減重醫師蕭捷健指出，許多人習慣「一天吃2餐」，以為這樣能瘦身，其實蛋白質應3餐均衡攝取，晚上攝取大量蛋白質不但無法完全吸收，還會讓脂肪越長越多。

蕭捷健在臉書發文指出，有些人沒有吃早餐的習慣，少吃一餐的確會攝取少一點的卡路里，但其實一天只吃2餐對身體是不利的；因為這樣吃吸收不了全部的蛋白質，大部分的脂肪和碳水化合物都被吸收，「累積脂肪快、增肌效率差，當然瘦不了。」此外，如果集中在晚上吃，還會造成血糖震盪和胰島素阻抗。

蕭捷健表示，人體每餐吸收的蛋白質最多不超過50克，但對於脂肪和澱粉的吸收量可以很大。德州研究顯示，每天蛋白質平均在3餐攝取，肌肉合成率比集中在一餐攝取高出25％。另外，晚上吃大餐會使胰島素和血糖的反應比早上吃大餐更劇烈，長期會導致高血糖問題。

蕭捷健建議，減重應按照水、肉、菜、飯的順序進食，因為蛋白質是最重要的營養素。早上如果容易餓，就吃原型食物，豆漿和蛋都有足夠的脂肪維持飽足感；如果不餓，最少也要喝蛋白粉。他提醒「往往白天吃少少，晚上身體感覺到能量不夠，就會叫你全部吃回來。」