中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮（吳函峮）因中信兄弟隊去年獲得二連霸，26日隨著啦啦隊其他成員一起到總統府接受蔡英文總統、賴清德副總統接見，難得造訪總統府的峮峮坦言超緊張，被工作人員暗示如果想跟總統合照可以悄悄去她身邊，但峮峮笑說當下真的肢體僵硬，不敢太靠近蔡英文，並笑說經紀人還恐嚇她們別亂摸亂動，「等一下被抓走」。

峮峮先前因加入經典賽啦啦隊的「經典女孩」紅到海外，更吸引了一票日本粉絲，日前更挾這股氣勢前進日本，所拍的數位寫真集也將在日本發行。而她過去以一句「炸裂陳子豪」闖出知名度，26日和短今等人穿著啦啦隊服和短裙現身總統府，成為最美風景。

峮峮先前被傳有意出走啦啦隊，但被她否認。（圖／翻攝自qun_04 IG）

昨峮峮出席內衣代言活動，談到此事覺得驕傲又榮幸，雖然看過無數大場面還是很緊張，先前只有參加過國慶表演，還沒有踏進府內過，但由於人數限制，部分學妹無法獲得接見，峮峮則笑說：「資深的先來囉！」她更透露，負責接待的工作人員還在她們耳邊小聲說：「如果等下想跟小英總統合照，妳們可以默默去她旁邊」。

聞此，峮峮說：「可是我們真的不敢」，後來也沒跟總統自拍，並表示：「我們經紀人一直說，妳不要亂摸，否則等一下被抓走」。峮峮近來瘋傳跟柯震東交往，但已被她否認，日前更有週刊報導峮峮已經無心當啦啦隊隊員，有意出走到柯震東旗下公司當藝人，然而經紀人火速澄清：「峮峮一直有參與啦啦隊常規練舞和春訓，4/1、2開幕戰也會在洲際棒球場與球迷們相見」，峮峮也疑似受傷回應：「為什麼要亂說話」。