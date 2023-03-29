近來物價飆漲，台北一名網友表示，昨晚到台北某夜市吃消夜，發現骰子牛大、小份都漲50元，售價分別為250元和150元；蒸餃從一籠70元變成90元，他直呼「夜市的物價漲幅25%至50%，會不會太誇張？」貼文引發網友認同，「夜市早已不是平民小吃。」

原PO昨（28）日於PTT八卦版指出，昨晚到台北某夜市買骰子牛，發現小份的本來賣100元，竟漲到150元；大份原價200元，也變成250元。他還買了蒸餃，去年一籠賣70元，這回再買已漲20元，一份售價90元。

原PO表示，10幾年前吃一籠蒸餃也不過才25元，質疑現在一籠賣90元，「到底誰去吃？太可怕了，夜市物價會不會漲得太誇張，漲幅25%到50%？」

貼文曝光，多數網友皆認為夜市早已不是平民美食，「夜市已經不是平民小吃」、「這有誇張」、「夜市真的越來越貴了」、「 現在夜市的東西比店面還貴」、「很久沒逛了，又貴又沒營養」、「別去夜市吃了，改吃正餐就好，省錢又健康」、「我現在頂多買章魚燒跟便宜炭烤了」。但也有人說夜市的漲幅很正常，「現在越低價的東西漲幅都越驚人，50%算很正常了。」