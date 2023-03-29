大陸娛樂盛事「微博之夜」於25日於上海圓滿落幕，超過150位明星劉詩詩、楊冪、劉亦菲、Angelababy(楊穎)齊聚一堂，可說是眾星雲集。當天各個明星的互動，也引起大眾的關注，黃曉明與李冰冰”講”的悄悄話，被發現疑似問了一句關於楊穎的大膽問題，掀起熱烈討論。

本屆微博之夜，楊穎獲得「年度質感演員」大獎時，本來與李冰冰交頭接耳的黃曉明馬上停下對話，大方為前妻鼓掌，不過有眼尖網友從李冰冰的口型發現，她似乎問了一個相當大膽的問題，「你覺得她好看還是…好看？」，而楊穎的粉絲認為，李冰冰在詢問黃曉明她與前妻楊穎誰比較美，紛紛開酸李冰冰：「當然是楊穎。」

此事一出，網友們紛紛猜測李冰冰的嘴型，「你覺得她好看還是都好看」、「我覺得是她好看還是我好看？」、「根本沒有我這個音，應該是裙子好看還是妝好看」、「你覺得台上誰最好看」、「最後兩個字肯定是好看」

其實，黃曉明與李冰冰已經認識多年，交情匪淺，當年黃曉明和李冰冰先後進入華誼兄弟，兩個人也有過多次合作過，去年在電影《平凡英雄》中黃曉明還和李冰冰搭檔，收獲不少好評。

本次兩人互動也成為微博之夜的焦點，黃曉明竟在眾目睽睽下，直接脫去西裝外套，披在李冰冰身上，這翻紳士之舉也讓網友笑稱：「前妻在斜後方注視著這一幕」、「黃曉明就是這麼紳士，當年拍風聲的時候，也是這樣紳士地給冰冰姐披上衣的」、「曉明好紳士，脫了西裝穿白襯衫也好帥啊。」