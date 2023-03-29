保瑞在2022年9月併購安成，營收獲利聯袂大幅跳升，可以說是併了安成後好事就來，盛保熙說，其實每年都有在談併購，對象有40~50個，最後可能只有3~4個，安成是剛好符合條件，它們的研發能力很強，有很多機會，雖然有的產品覺得很有機會拿到藥證，但卻遺憾的沒通過，並不是每項產品都像胃食道逆流藥物Dexlansoprazole在美國上市。

安成藥業目前為台灣擁有最多美國學名藥證的公司，已擁有21張美國學名藥證，其中包含13項PIV學名藥如Dexlansoprazole DR Capsule胃食道逆流、Diltiazem Hydrochloride ER Capsules為高血壓用藥等產品。今年安成自有學名藥可望陸續取證並上市銷售，仍將持續貢獻保瑞營運。

調研機構Frost&Sullivan報告顯示，全球CDMO市場2020年產值為555億美元，預計至2025年突破1,000億美元，複合年成長率約14%，超過全球醫藥市場年複合成長率約5.7%。盛保熙說，雖然全球CDMO市場很大、業者很多，但要如何找出自己的差異化，並且為客戶提供高品質且成本效益佳的服務，是每個要在國際競爭的業者需要思考的重要課題。

保瑞近幾年的併購案中，不僅將服務範疇從小分子延伸到大分子，更跨足新興生醫產品領域，希冀藉此締造競爭對手難以超越的差異化。