美國再次出手制裁大陸企業，將5家企業列入黑名單，其中4家是大陸安控（安全控管）設備龍頭海康威視的子公司，未來美國供應商需要獲得難以拿到的許可證，才能與貿易黑名單上的企業合作，此舉也等於切斷陸企獲得美系技術與產品的機會。

路透社報導，海康威視早在2019年就被列入黑名單，如今旗下四間子公司Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology、Moyu Haishi Electronic Technology、Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology，及Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology也都在周二遭到狙擊。

除了海康威視的四家子公司之外，另一間被制裁的陸企是Yutian Haishi Meitian Electronic Technology這五間公司都被以踐踏人權等理由，列在貿易黑名單上。

從2018貿易戰開打後，美中關係長期不佳，近期制裁力道更是逐漸加大，去年底為了牽制大陸高科技與軍事能力發展，鎖定人工智慧、半導體、高效能運算及綠色能源等關鍵產業，美國供應商若未取得許可證，不得將先進半導體的技術與設備出口至大陸，此舉嚴重打擊大陸提升技術的機會。