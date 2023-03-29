金管會統計，新台幣匯率前2月升值0.75％，使壽險業出現1005億元匯損。在避險工具收益550億元、扣除換匯成本528億元後，繳出22億元避險收益，加計收回外匯準備金210億元回沖，使淨匯損金額降至773億元。

其中，新台幣匯率2月重貶1.4％，使壽險業出現1713億元匯兌收益，較1月2718億元匯損轉盈。不過，在扣除避險工具損失1517億元、換匯成本256億元，加計提列152億元外匯準備金後，單月仍出現淨匯損212億元，但較1月561億元減少。

壽險業2月稅前虧損34億元，幅度雖較1月大減84.47％，仍較去年同期獲利273億元顯著轉虧。產險業2月稅前虧損13億元，較1月獲利12億元、去年同期獲利19億元再度轉虧。合計保險業前2月稅前虧損254億元，較去年同期獲利982億元大幅轉虧。

壽險業截至2月底淨值1兆7954億元，月減628億元或3.38％、年減4452億元或19.9％，主要受美股下跌、債券殖利率續揚及虧損拖累。產險業2月底淨值700億元，月減7億元或0.99％、年減達877億元或55.6％，主要仍受防疫險理賠拖累。