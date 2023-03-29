巨宇翔以區域代理及單點加盟模式經營連鎖手搖茶飲品牌「薡茶」，主營加盟連鎖授權與各項產品原物料銷售，截至去年底在全球13國設有逾300家門市，其中主力的美國及越南門市均逾百家，為當地手搖茶領導品牌。公司2022年底登錄興櫃，目前實收資本額1.3億元。

巨宇翔2022年合併營收2.87億元、年減6.74％，營業利益0.76億元、年減12.39％，但毛利率升至51.4％新高，營益率則自28.32％降至26.61％。不過，在業外收益挹注下，稅後淨利0.74億元、年增達11.86％，每股盈餘5.75元，均為僅次於2019年的歷史次高。

巨宇翔表示，公司近2年對亞洲及美洲地區加盟店進行汰弱留強，導致去年合併營收及本業獲利略減。不過，受惠成功插旗歐洲市場，在英國開出9家店，並插旗法國、德國、芬蘭等國帶動，使權利金收入占比連2年提升，推升毛利率創高。

觀察巨宇翔去年主要銷售地區表現，亞洲與其他地區營收均見成長。前者主要來自體質調整、門市汰弱留強後業績跳升，加上亞洲疫情趨緩消費市場出現報復性需求帶動，後者則受惠積極開展歐洲市場帶動。

展望2023年，巨宇翔指出，隨著門市體質調整動作告一段落，今年全年總店數目標預期可達380家，較去年底顯著增加，可望帶動營收重返成長軌道。同時，因新增家數明顯提高，預期權利金收入占比將持續拉高，將有助毛利率向上走升，全年營運成長表現可期。