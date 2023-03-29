財政部說明，查詢方式係進入官網首頁(https://6000.gov.tw)點選「查詢登記結果」，輸入本人／代領人身分證統一編號或居留證統一證號，輸入發放對象健保卡號，點選確認送出，完成查詢登記結果(一次查詢一位)。

財政部對查詢結果進一步說明，一、「登記完成，將於近日入帳」，領取資格已檢核完成，4月6日起將陸續入帳，如有出現「修改」按鈕，表示可更換入帳帳號。

二、「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致或無此帳戶，請重新申請」，請於首頁重新點選「登記入帳」重新申請，亦可改採ATM或郵局領現方式。

三、「已完成登記，帳號核驗中」，領取資格已檢核完成，帳號資料已送銀行核驗中，不可更換入帳帳號，民眾可於1-2天後再查詢最終核驗結果。

四、「已登記偏鄉領現」，特定偏鄉民眾已登記造冊者，請於4月6日起二周內至原登記派出所領現。

五、「款項將入帳至該本人金融帳戶」，屬於直接入帳特定對象，將於4月6日入帳。屆時民眾可補登存摺或4月7日起於官網查詢結果，如入帳失敗，民眾將可重新登記入帳，亦可改採ATM或郵局領現方式。

財政部提醒，民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。

財政部部長莊翠雲周二也陪同行政院院長陳建仁視察全民共享普發現金1988客服專線中心，莊部長提到，專線3月20日正式上線以來，累計電話及文字服務的進線量，九天超過6.5萬件，需求量龐大，將持續跨部會合作，即時更新相關資訊，提供便民服務。

據財政部統計，民眾諮詢前5大問題，以「無法登記原因」最多詢問，還有包含「代領方式」、「直接入帳資格」、「身分認定問題/居留證問題」、「郵局領現」之問題。