弘凱產品三大板塊，為智能感測、汽車應用、新型顯示，今年將著重於車用，占比持續提高；智能感測要量產估待明年才可望看到成績，今年部分領域已逐步開花，往後幾年機會點也將著力不少，可望持續開發；新型顯示雖然有去年遞延案子，但目前案子仍觀望中，有望在今年下半年會有成長的好表現，狀況持續優化。

弘凱2022年營收比重分布，逐步優化的營收分布，智能感測占59.75%、車用光源32.39%、新型顯示7.04%、其他0.82%。弘凱提到，車用的氛圍燈將從車體內部發展至車外，其高功率、高電流等技術門檻更高，車用光源去年成長12個百分點，車用占比將不斷提高，而車用毛利較新型顯示高，加上公司低階產品受景氣影響較大，拖垮營收便會自動放棄，推升公司整體毛利。

弘凱朝向模組、服務、封裝、IC的專業化發展，成為客戶首選方案解決商，公司目前現階段交貨以元件為主，隨著南通新廠明年將投產，公司交貨模式將切入模組，預估後年成長幅度更值得可期；光傳感器方面，部分已開發完成、部分進入量產階段等持續進行中。而南通新廠有望在今年4、5月可望取得廠房證，明年量產後每個月折舊約30萬人民幣左右，對公司影響性相當有限。

弘凱去年營業收入9.20億元，年減25.94%；營業毛利4.06億元，年減31.15%，毛利率44.16%，年減3.34個百分點，原料跟費用公司控制得好，但銷量跟產量萎縮，使得毛利相對減少；營業利益1.76億元，年減47.73%；稅前淨利2.04億元，年減45.12%，歸屬於母公司業主淨利1.74億元，年減42.74%，純益率18.96%，年減5.57個百分點，每股盈餘2.58元，相較前一年的5.05元下滑，毛利率、純益率、獲利均年比下滑，但仍是同業中的獲利資優生，表現相對LED廠得宜。

弘凱董事會決議股利分派，111年度每股盈餘分配之現金股利1.5元，股利配發率58.13%，較近年發放率穩定，以周二收盤價32.1元計算，現金殖利率達4.67%。弘凱庫存水位控制得宜，甚至較前一年下降，公司研發投入相對增長，因應長期投資並對未來發展不遺餘力。

弘凱前2月營收1.21億元、年減26.30%。展望今年，弘凱說明，對外部因素影響仍大，公司還是目標會穩健成長，並比去年成長。大陸解封後客戶今年第一季往來頻繁，但尚未見到營收成長成效，但預估在下半年回穩。