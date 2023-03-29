旅遊熱度持續飆升，加上清明連假即將到來，富邦媒旗下momo購物網分享，年初至今站上行李箱買氣年增衝破400%；旅用頸枕、行李袋及行李保護套等旅行配件年增更突破680%。

momo購物網根據銷售分享，報復性出國潮帶動站上「28吋以上大行李」箱熱銷，佔整體行李箱銷售佔比50%；除黑色、深藍及銀灰等質感色系為不敗選擇，活潑感十足的粉嫩色系行李箱也大受年輕消費者喜愛。

鎖定連假旅遊熱潮，富邦媒momo推出《行李箱金賞》活動，3月31日前集結無印良品、萬國通路、新秀麗、LOJEL、亞諾納等品牌行李箱及多款旅行配件優惠折扣，4月9日前加碼網紅強推行李箱「Deseno笛森諾超級品牌週」，品牌全館限時優惠折扣，全面衝刺「旅遊商機」。

富邦媒今年前2月合併營收為166.51億元，年增8.07%，展望今年，谷元宏表示，今年上半年有很多外在影響，不過這些影響過了之後會回歸正常，對momo來說，成長還是最重要的事情，不過，momo年營收已破千億元，基期高了，現在成長比較不一樣，不可能像過去動輒30%、50%成長，但成長幅度仍會高於一般零售成長。