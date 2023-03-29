林女士雙側都患有髖關節發育不良，左側的髖關節軟骨嚴重磨損，關節間隙幾乎完全喪失。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

林女士經接受人工髖關節置換術後隔天已可下床走路，開心的與趙子鎔醫師合照。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

走路下背痛，未必是脊椎退化狹窄，也可能是髖關節退化所致。一名60歲林女士因下背痛及左臀疼痛導致舉步維艱，起初被骨科診所診斷為是脊椎退化狹窄造成，唯復健一年仍無改善，最後到長安醫院骨科求治，透過詳細的理學檢查及影像學檢查，才左側髖關節發育不良導致次發性髖關節退化，經進行人工髖關節置換術後隔天，林女士已可下床走路。

長安醫院骨科醫師趙子鎔表示，退化性髖關節炎初期症狀並不明顯，但隨著時間和病程的進展，疼痛感會變得越來越強烈，影響患者正常行走和日常活動。由於髖關節疼痛區域與脊椎坐骨神經痛部分重疊，因此往往造成診斷困難，無法針對病因對症下藥，這在學理上被稱為脊椎髖關節症候群（Hip-spine syndrome）。

林女士到院後，趙子鎔經細心問診，並進行詳盡的理學檢查，最終發現她患有嚴重的髖關節發育不良，進而導致次發性髖關節退化。他解釋，這個診斷結果顯示真正的病根不在脊椎，而是左側髖關節軟骨完全磨損所導致的疼痛，讓她的步伐變得十分艱難、走路就痛，困擾林女士長達一年多的下背痛的病根終於水落石出。

經過詳細的診斷後，因林女士的症狀無法透過藥物或復健有效治療，因此決定進行人工髖關節置換術。手術進行得很順利，術後隔天林女士就能夠下床走路，不再感到下背和左臀的疼痛，重獲自由行走的喜悅。

趙子鎔指出，下背痛涵蓋的原因很多，但是脊椎髖關節症候群是其中一種容易被誤診的症狀，文獻也曾經看過有病患跛行多年才意外發現自己罹患此症。因此，提醒大家，不要忽略身體各部位的疼痛，尤其是長期存在的疼痛，應該及早就醫，並告知醫師疼痛的部位、特徵、時間、強度等資訊，以便醫師能夠進行更加精確的診斷。