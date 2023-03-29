練出人魚線、馬甲線的腹肌是許多人努力健身的目標，骨科醫師建議，民眾別再做仰臥起坐來練腹肌，應改做捲腹運動來練腹肌，更安全也更有效，尤其對於初學者而言，更容易感受到腹部的擠壓。

亞東醫師骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專表示，練習腹肌對於初學者來說常常不小心代償，導致脖子痛、腰痛，但核心就是沒感覺，「尤其傳統的仰臥起坐真的很傷腰，」因此他建議民眾改做經典的脊椎屈曲動作，也就是捲腹運動。

捲腹運動。(圖/ 陳鈺泓醫師授權提供)

他說明，捲腹運動的動作如下：

1. 躺在瑜珈墊或地板上，腳和臀部要全程平放在地上。膝蓋彎曲時是練上腹，膝蓋伸直是練下腹。若想要擁有完美的上腹與下腹，可兩種都練。

2. 手輕輕放在耳朵兩側、慢慢收回下巴，用肚子力量將上半身抬起。在此過程中，人應該感到腹肌在擠壓。

3. 若感到脖子痠痛，代表正使用脖子的力量把身體往上帶，這樣就是練錯了，此時請先暫停，把意念集中在肚子上，想像是用肚子出力。

重複上述3個步驟，每回合可從10下開始，每天重複幾回合，慢慢提高次數，向更高難度挑戰。