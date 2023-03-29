金管會統計，2023年1月外幣保單新契約保費195.66億元、年減達72％，其中投資型保單36.76億元、年減達87％，傳統型保單158.9億元、年減達62％。前三大業者方面，投資型外幣保單為國泰、安聯、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、國泰、中國人壽。

以幣別觀察，美元保單1月新契約保費6.38億美元、年減達74％，其中投資型保單1.15億美元、年減達88％，傳統型保單5.23億美元、年減達65％。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、安聯、富邦人壽，傳統型美元保單為南山、國泰、中國人壽。

澳幣保單1月新契約保費0.06億澳元、年減達76％，其中投資型保單0.04億澳元、年減達79％，傳統型保單0.02億元、年減達67％。前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。

人民幣保單1月新契約保費0.09億人民幣、年減達81％，其中投資型保單0.07億人民幣、年減達84％，傳統型保單則持平0.02億人民幣。前三大業者方面，投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為富邦、保誠、中國人壽。

外幣保單1月銷量大減，尤以美元投資型保單衰退達88％最高。保險局副局長林志憲分析，主因壽險業者在升息後為平衡商品結構，將主力商品轉而改推美元利變型保單，加上美國持續升息，使資金移向定存，均使投資型美元保單買氣下滑。