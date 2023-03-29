周二美股道瓊指數跌37.83點或0.12%，收32,394.25點。標普500指數跌6.26點或0.16%，收3,971.27點。那斯達克指數跌52.76點或0.45%，收11,716.08點。費城半導體指數跌26.31點或0.85%，收3,057.27點。

在兩家美國銀行意外倒閉，以及在瑞士政府促成下，瑞銀同意以收購方式援救瑞士信貸後，這幾周來銀行業持續陷入動盪。美國聯邦議會周二在華府召開聽證會質詢美國最高銀行監管官員。

面對參議員抨擊銀行監管機關錯失警訊，聯準會最高銀行監管官員巴爾（Michael Barr）為主管機關辯護，稱矽谷銀行在倒閉之前，在管理風險方面的工作做得「非常糟」。

標普500指數11大類股中，以能源股漲1.45%，表現最佳。對供應的擔憂帶動油價上漲，激勵能源股持續走高。成長型股票雲集的通訊服務類股跌1.02%，跌幅最大。

蘋果、微軟等重量級科技股全跌，給標普500指數帶來的拖累最大。科技股指數收跌0.46%，延續了本周來的跌勢，但本季以來仍然大幅上漲。

美國公債殖利率從上周五觸及的6個月低點反彈後進一步走升，令科技股承壓。美國10年期債息一度漲4.9個基點，報3.577%。對利率較敏感的2年期債息在前一日漲破4%大關後，周二曾再漲12.2個基點，報4.087%。

標普金融股指數微跌0.06%，KBW地區銀行股指數小跌0.2%。

隨第一季進入尾聲，投資人將開始等待銀行股即將發布的業績，在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，這可能提供更多有關於該行業體質狀況的詳細信息。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.43：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.28：1。

標普500指數成分股有6檔創下52周新高，但沒有成分股創新低。那斯達克指數有40檔創52周新高、153檔創新低。

美國交易所成交量總計為96.6億股，過去20日均量為127.5億股。