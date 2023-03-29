●第一公民銀行（First Citizens BancShares Inc）周二收漲2.29%，延續該公司宣布將收購矽谷銀行（SVB）存款和貸款後，股價應聲飆漲逾50%的升勢。

●阿里巴巴集團大漲14.3%，該中國網路巨頭宣布重大組織改革計畫「1＋6＋N」，將把旗下業務分拆成為六大業務集團和多家公司，涵蓋電子商務、媒體和雲端運算等事業，並各自成立董事會負責營運。集團執行長張勇並表示，具備條件的集團和公司都將有獨立上市的可能性。

●美光科技（Micron Technology Inc）周二收跌0.85%，盤後漲逾1%。該記憶體晶片大廠預估本季營收較前一年度同期大減近60%，創下自2001年以來最大跌幅，但其預測符合華爾街預期，且公司高層對於2025年的展望樂觀，稱人工智慧（AI）將提振晶片銷售。

●露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）盤後飆漲逾13%，報362.30美元。受惠於高價運動休閒服飾需求仍然穩健，其全年營收和獲利優於市場預期。

●Lucid周二收跌7.25%，盤後漲0.26%。該電動車新創公司發布重組計晝，包括將大幅裁員約1,300人、相當於約18%的人力，以節省開支。