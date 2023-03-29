清明節連續假期即將到來，警方將加強重點路段取締，包括大溪佛光山寶塔寺及美華公墓周邊、八德及蘆竹生命紀念園區周邊部分路段都有禁行汽車管制或汽機車單行管制，鼓勵多利用掃墓接駁專車。另外1日6至12時境內南下入口匝道都實施高乘載管制，其中平鎮系統南下入口匝道從5點開始封閉，提醒民眾注意。

清明節連續假期即將到來，警方將加強重點路段取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府警察局表示，清明連續假期4月1至5日間，掃墓、旅遊車潮可能同時湧現，呼籲請民眾避開壅塞路段、提早規畫行程，並配合警方管制疏導。

桃園市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道，4月1日6至12時都實施高乘載管制。國1平鎮系統南下入口匝道則於4月1日5至12時封閉。

警方已自清明節前配合各相關區公所，加強大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導，於重點路段取締、驅離違規停車，其中大溪佛光山寶塔寺及美華公墓周邊、八德及蘆竹生命紀念園區，都依區公所規畫實施部分路段禁行汽車管制或汽機車單行管制，請民眾務必配合。

清明節連續假期即將到來，警方將加強重點路段取締。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

警方指出，蘆竹、八德、楊梅及龜山都有規畫掃墓接駁專車，請民眾多加利用，詳細資訊請至桃園市政府交通局網站查詢。

警方也預期主要風景區將吸引大量人潮前往，包括大溪老街、石門水庫、小人國、六福村及各觀光漁港等景點，警方已訂定疏導計畫，並成立交通監控中心，整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度警力加強疏導，以確保交通秩序與順暢。

警方呼籲前往大溪、復興地區遊客，避開連假期間上午至中午時段，以免與掃墓車流同時進出大溪地區造成壅塞，下午返程尖峰時段也建議避開國道3號大溪交流道周邊道路，可改道台3線往三峽經三鶯交流道北上，或由台4線往石門水庫經台3乙線往龍潭方向經龍潭北上或高原交流道南下，避免行經大溪老城區周邊。

警方也鼓勵大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，行駛大鶯路經八德區介壽路及新北市鶯歌中正三路返程，以有效分散車流，減少壅塞情形。