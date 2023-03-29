逃脫多日的狒狒27日命喪獵人槍下，但相關單位各說各話，導致整起追捕事件演變成槍殺狒狒羅生門案。時常發文針砭時事的「財經網美」胡采蘋認為，桃園市長張善政應該以桃園大家長的身份出來安撫大家的情緒，並說明事件經過與後續處理，「其實在這種時候給予情緒的支持，群眾對領袖的向心力反而會更高」。

胡采蘋昨(28)日在臉書「Emmy追劇時間」撰文寫道，狒狒死掉大家會那麼難過，是因為這些天看著狒狒行蹤，好像變成大家的朋友，因此當大家以為他會回去動物園的時候，突然傳出死訊，真的就非常衝擊，心情難受，不敢相信。

胡采蘋認為，張善政應該以桃園大家長的身份出來安撫大家的情緒，並且說明事件經過與後續處理。胡采蘋進一步解釋，在這種時候給予情緒的支持，群眾對領袖的向心力反而會更高，現在大家的感受就很像一個受傷的小孩，真的很需要拍拍，現在這樣心情碎成一片，無人收拾，感覺真的很糟，就好像狒狒很不值得，整個都很破碎。

胡采蘋強調，好的領導人會回應群眾的情緒，且這正是他們贏得群眾真心託付的重要時刻。