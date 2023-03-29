大陸女星范冰冰2018年捲入逃漏稅風波慘遭封殺五年，近年她將事業重心轉向國外並積極尋求復出機會，日前受邀拍攝時尚照，雖當中「惡魔翅膀」造型與Angelababy撞衫，但她仍穿出獨有的風格，而另一套珍珠纏繞透視裝，展現出她真實且完美的身材曲線，讓網友看到直呼「太殺了」。

范冰冰過去出席活動及頒獎典禮紅毯時的造型，往往都能引發熱議，先前她出席柏林影展及奧斯卡典禮時，更是讓粉絲直呼曾經的「紅毯女王」回歸，而近日范冰冰在社群曬出一系列時尚美照，可見她變換多種不同造型風格，其中她戴著珍珠垂墜頭飾，身穿僅有珍珠纏繞的透視連身裙，除了讓好身材若隱若現外，更能清楚看出真實身形曲線。

然而，她「惡魔翅膀」造型雖與Angelababy撞衫，但照片中搭配燈光所呈現的暗黑效果，展現出超殺黑魔女般的氣場，成功穿出獨有風格，此外，其他像是白孔雀裝、GEORGES CHAKRA薄紗羽毛透視裝及Rahul Mishra女戰士裝等，她也完美詮釋奢華又前衛的時尚造型，照片曝光後，除粉絲留言大讚外，連酸民也被折服直呼「這風格真只有她能駕馭」、「秒殺了XX之夜的任何一套服裝」、「冰冰姊一回歸，就沒其他人的事了」。

范冰冰「惡魔翅膀」造型意外與Angelababy撞衫。（圖／翻攝自微博）

事實上，范冰冰16歲憑電視劇《還珠格格》走紅，之後演出《蘋果》、《觀音山》、《二次曝光》等電影榮獲國內外演技獎項肯定，但 2018年捲入逃稅案風波後，事業一落千丈，如今她嘗試從海外市場復出，與韓劇《梨泰院Class》女星李周映共同主演的同志電影《綠夜》已在柏林影展上映，日前更以一襲銀色深V禮服現身奧斯卡頒獎典禮。