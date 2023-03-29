友華癌症事業現有產品包括治療非小細胞肺癌、乳癌、攝護腺癌、多發性骨髓瘤及慢性淋巴性白血病藥物；去年更取得復發/難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤(r/r DLBCL)抗體偶聯藥物(ADC)的代理權。另外，與國際藥廠合作的口腔癌新藥已完成跨國三期臨床試驗，目前正等待結果公布。

蔡孟霖表示，友華一直透過共同研發或取得代理權方式，積極擴增癌症治療產品線，以期能涵蓋更多不同癌症的治療。海普瑞藥業集團是一家擁有A+H雙融資平台的領先跨國製藥企業，旗下昂瑞生物擁有單株抗體(mAb)技術平台，發展腫瘤治療性疫苗和聯合腫瘤免疫療法的先進生物技術。

Oregovomab是一種鼠源單株抗體，為市場首見的抗CA125免疫療法候選藥物，針對晚期原發性卵巢癌患者進行的二期臨床試驗結果顯示，Oregovomab與化療合併治療的安全性與療效均符合預期，無惡化存活時間顯著延長，達到41.8個月；比單獨使用化療的受試者延長29.6個月，整體存活期也有明顯改善。

Oregovomab已獲得美國FDA與歐洲EMA孤兒藥資格，目前正在進行三期臨床試驗，2020年在美國完成首例患者給藥，有17個國家190多個臨床試驗中心參與，共預計招募602名受試者。根據台灣2020年癌症登記資料，台灣女性癌症發生率，卵巢癌排名第七，發生率為10萬分之10.7。