美國田納西州教會學校發生槍擊，釀成6人死亡，警方昨（28）日表示，槍手擁有小型武器庫，犯案前一共囤了7把槍，甚至似乎還接受過武器訓練，會躲到大型窗戶後，避免被警方攻擊。

美國田納西州基督教聖約學校（The Covenant School）27日發生槍擊，警方28日公布攻堅、擊斃槍手的隨身密錄器畫面。影片恐有不適畫面，請慎入。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國廣播公司（BBC）報導，田納西州首府納希維爾（Nashville）私立基督教聖約學校（The Covenant School）27日上午爆發槍擊，釀成3名9歲學童、3名教職員喪命，槍手是28歲跨性別校友海爾（Audrey Hale）。

納希維爾都會警察局局長德瑞克（John Drake）昨日表示，經過初步調查，槍手除了攜帶1把AR-15步槍、1把凱爾科技SUB 2000步槍及1把手槍外，警方也在她家搜出其他武器，一共發現7把槍。警察局發言人阿倫（Don Aaron）表示，海爾是在2020年10月至2022年6月間在當地5間店合法購買槍枝，另外納希維爾市長古柏（John Cooper）表示，警方在海爾家中搜出大批文件，明顯是預謀犯案，「有許多彈藥，還有槍枝。」

美國田納西州基督教聖約學校（The Covenant School）27日發生槍擊釀成6死，槍手為28歲校友海爾（Audrey Hale）。（圖／路透社、納希維爾都會警察局提供）

她的犯案「宣言」也透露了學校不是唯一目標，海爾原本還鎖定附近一座商場，但因為「警衛太多」而作罷。

海爾的父母對家中藏了大量彈藥及槍枝毫不知情，他們知道海爾曾購買一把槍，但以為賣掉了，他們也提到海爾有心理健康問題，不應該擁槍，德瑞克指出，海爾正在接受「情緒障礙」治療。

根據田納西州法律，除非法院判定精神上無行為能力，警方不能因為精神疾病沒收民眾的武器。

美國田納西州基督教聖約學校（The Covenant School）27日發生槍擊釀成6死。圖為民眾在校門口獻花致意。（圖／路透社）

德瑞克也提到，海爾似乎接受過武器訓練，例如警方巡邏車到校時，她從2樓朝警方開槍，她也會躲到大片窗戶後方，以避免被攻擊。

警方昨日也公布隨身密錄器拍下的攻堅畫面，一組五人小組的警察到校後，逐一檢查空教室，隨後2樓傳來槍響，員警遂跑上樓，繞過一個轉角後，朝一片大窗戶附近的槍手擊發多槍，槍手倒地後，員警又補了4槍，斥喝她「不准動」，員警將兇嫌的槍枝移開後宣布「制伏歹徒」。