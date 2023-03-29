中新網指出，近期，中國迎來新一輪外交熱潮。多國政要已經或即將開啟訪華行程，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙總理桑傑士，以及法國總統馬克宏、澳洲維多利亞州長安德魯斯等。

報導表示，應中國國務院總理李強邀請，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙總理桑傑士，將結合出席博鰲亞洲論壇2023年年會，對中國進行正式訪問。

其中，新加坡總理李顯龍已於27日抵達廣州，開始為期6天的訪問。他是赴陸訪問最多的外國領導人之一，此訪是他時隔四年再次來到中國。談及新中關係，李顯龍在出訪前接受媒體採訪時稱，兩國關係「非常好」，而中國在全球舞台上發揮了更大的作用。

馬來西亞首相安華將於29日展開為期4天的訪華行程，這也是他就任馬國首相後首次訪問中國。馬國首相政治秘書曾敏凱表示，安華選擇訪問中國具有一定的代表性，安華走訪了東南亞國家，現在到中國訪問，等於是以東南亞國家領導人的身份踏入了國際舞台。

西班牙總理桑傑士則將於30日至31日對中國進行正式訪問。他日前表示，中國扮演著一個全球性角色，「所以很明顯，我們必須傾聽中國的聲音」。

法國總統府愛麗舍宮宣布，總統馬克宏將於4月在歐盟執委會主席范德賴恩陪同下，對中國進行訪問。愛麗舍宮新聞公報還稱，馬克宏此次訪將包括三個主要部分：戰略問題和國際危機、面對重大全球挑戰的合作以及法中經貿關係。

對此，美國政治新聞網站Politico發文稱，歐洲領導人爭相訪問中國，傳遞出「我們不能忽視中國」的聲音。一方面，歐洲各國試圖就安全、貿易等問題上的分歧與中方展開溝通；另一方面，一些歐盟成員國承認，不論國際局勢如何，歐洲應繼續與中國保持接觸。

澳洲維多利亞州長安德魯斯也在本週對中國展開為期4天的訪問，同中方討論教育、貿易和文化等問題。安德魯斯表示，中國是維州最大和最重要的貿易夥伴，進一步加強雙方關係極為重要。他還說，「這次訪問不長，但對我們來說是一個非常重要的機會，能讓我們給中國的合作夥伴留下深刻印象」，他強調，「這不是我第一次來中國，也不會是最後一次」。