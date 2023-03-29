高雄一家牛排館日前遭2名男學生拿黑胡椒罐朝店內自助的整鍋玉米濃湯猛灑黑胡椒，甚至朝湯鍋「吐口水」，之後拿湯杓不斷攪拌，試圖掩蓋行為，離譜惡行全被監視器拍下，網友曝光畫面罵「現在的教育真的有這麼差嗎，讓他們紅一下」，其他人也說「店家要硬起來提告啦！都害其他客人喝到了」。

一名網友在臉書「爆料公社公開版」分享監視器影片，畫面中2名男學生在牛排店內朝自助區的玉米濃湯走去，竟拿黑胡椒罐撒黑胡椒進整鍋湯內，甚至還有人朝鍋內「吐口水」，一行人後來拿湯勺不斷攪拌，疑似要掩飾行為，行徑全被其他用餐民眾撞見，民眾告知店家後調閱監視器，才曝光此離譜行為。

畫面中4名男學生坐在離湯鍋最近的座位，其中2名學生走去對玉米濃湯惡搞，原PO發文稱對方「將整個黑胡椒倒入玉米濃湯內，並且對整桶的玉米濃湯吐口水，現在的教育真的有這麼差嗎？有客人喝到並且反應，店家已報警」，怒批「讓他們紅一下」。

其他網友留言「天啊！這樣我會對牛排店的玉米濃湯有陰影」、「之前看過倒番茄醬然後一直在那邊ㄌㄚ散的」、「不是呀！你玩你自己桌上的就算了，跑去玩人家店內還有其他人要食用的幹嘛呀」、「店家要硬起來提告啦！都害其他客人喝到了」、「這種屁孩真的該肉搜出來被震撼教育一下」。