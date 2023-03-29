對於前總統馬英九訪問大陸，是否能減輕蔡英文總統過境美國時與美國眾議院議長麥卡錫會面時可能形成的兩岸緊張氛圍，大陸軍事專家受訪時表示，中國大陸將兩人訪問行程分成兩件事來看待，只要蔡英文以台灣領導人的名義與麥卡錫會面，不管是公開還是閉門，兩岸局勢勢必「地動山搖」。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，儘管此次並非像李登輝時期的「專訪」，而是以過境此一介於官方與非官方之間的名義，但美國眾院議長在美國見台灣領導人本身就已經是種突破。現在只要蔡英文與麥卡錫兩人確定公開露面，或就算閉門時兩人以官方名義接觸，基本上共軍就將結合4月春季的年度訓練，對台軍演來應對此次蔡英文訪美。

王雲飛指出，儘管蔡英文此次過境美國並非像李登輝時期的「專訪」，但現在不只是台灣想要明面上的政治突破，美歐各國也希望能與台灣在不徹底激怒中國大陸下有最大的實質合作突破。這種拋空一中原則的作法，讓中國大陸萬分警惕。因為這已達到蔡英文及民進黨的政治目的。

王雲飛說，中國大陸對蔡英文此次訪美的表述，已首次將其定義為「台獨分裂份子頭目竄美」。基本上中國大陸已經預期蔡英文此次訪美會有許多「挑戰紅線」的論述，蔡英文此次行程的任何公開論述，及以什麼名義見麥卡錫都將受到中國大陸嚴厲的政治檢視。蔡英文是否會在康乃爾大學紐約曼哈頓分校公開演講，也是中國大陸觀察重點。

至於馬英九訪陸能否減輕蔡英文訪美的影響？王雲飛表示，蔡英文訪美與馬英九訪陸兩者的性質並不一樣，這兩件事中國大陸的反應是將其分開來看，一旦蔡英文踰越上述底線，共軍不排除會在蔡英文返台期間實施類似去年8月的鎖台軍演，兩人行程雖然重疊，中國大陸能保證馬英九返台安全，蔡英文就可能只能沿演習區空隙返台。