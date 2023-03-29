桃園市有隻東非狒狒逃亡18天豈料於27日慘死獵槍下，悲劇收場，農業局專委盧紀燁因燦笑與狒狒合照犯眾怒，昨天自行請辭獲准，桃園市長張善政今受訪直呼，失去人才的確可惜，但犯錯必須做處置。

張善政表示，專委盧紀燁請辭、農業局長陳冠義自請處分，尊重他們的決定，盧紀燁的請辭已經同意，陳冠義的自請處分會照府內程序，開會研商要做什麼樣的處分。至於局內是否有其他同仁行為失當，需衡量當時的表現及辛勞，授權農業局自己處理，相信陳冠義會妥善處理。

談及盧紀燁，張善政說，最近大家對於盧紀燁過去的事蹟或背景都有去詳細瞭解，他在農業方面的專業造詣也透過這機會讓大家瞭解，我在農業方面的專業時常會需要徵詢很多人，也包括他（盧紀燁）在內。失去這樣一個人才的確是可惜，不過他犯這個過錯，發生很遺憾的事情，因此也必須做處置。

張善政指出，自己有去瞭解當天的狀況，多數同仁都說當時看到狒狒，都以為牠中的是麻醉槍所以昏迷不醒，後來才發現血流的太多了，情況不對，一開始直覺都以為是麻醉槍，因為完全沒有想到會用普通的子彈射殺牠。

張善政還說，如果不是常常打獵的朋友，我們大家看到1把獵槍也很難分辨裡面是麻醉劑還是子彈，因此我不能苛責當時農業局的同仁，他們不是打獵、動物處理的專業人員，這部分我們都可以體諒，但也不能說這樣子就沒有過失，對這件事情的過程會充分檢討，如果需要建立更完善的SOP也會改進。

媒體問及是否認為狒狒事件已經被抄作得過於政治化？對此張善政回應，外界相當關注，媒體的報導也非常多，我們都可以體會，至於說有沒有政治化操作過度，我想所有民眾每個人心裡面都有自己的一把尺，留給民眾自己去判斷。