●美國拜登政府周二對5家涉嫌協助北京鎮壓維吾爾穆斯林少數民族的中國企業祭出新的貿易限制。根據海康威視（Hikvision）2021年的半年報，面臨新制裁的公司當中，至少有4家是該中國監控設備大廠的子公司，分別是Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co、Moyu Haishi Electronic Technology Co、Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co和Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology Co.。另外一家新列入貿易黑名單的中國企業是Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co Ltd。

●美國總統拜登周二表示，白宮已經與監管機關合力應對銀行業危機，但危機尚未過去，有關當局將密切關注銀行業的情況。

●美國參議院周二就矽谷銀行（SVB）倒閉事件在華府召開聽證會質詢最高的銀行業監管官員。面對參議員抨擊銀行監管機關錯失警訊，負責銀行監管事務的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）為主管機關辯護，稱矽谷銀行會倒閉是因為在管理風險方面的工作做得「非常糟」，聯準會的銀行監管機關早在2021年秋季就已經將該銀行不尋常的商業模式所帶來的風險告知其管理層，但其管理層沒有採取必要措施解決問題。他並表示矽銀的儲戶在事發的3月9、10日兩天，幾乎領光了1700億美元的存款。巴爾向參議員表示，聯準會正在考慮是否需要制定更嚴格的規範，防止未來發生類似的銀行倒閉事件。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為104.2，高於市場預期的101和2月份的103.4。

●美國石油協會（API）公布上周原油庫存減少607.6萬桶，跌幅較前一周的326.2萬桶擴大。上周汽油庫存減少589.1萬桶，餾分油庫存增加54.8萬桶。

●標普/Case-Shiller公布，美國1月前20大城市房價指數年漲2.55%，低於市場預期的年漲2.6%，並較去年12月的年漲4.62%大幅放緩。經季調後，20大城市房價指數月跌0.43%，小於市場預期的月降0.5%。

●美國商務部公布2月商品貿易逆差初值為916億美元，較1月份的逆差911億美元擴大，並預出市場預期的逆差900億美元。1月進口下滑2.3%，出口跌3.8%。

●銀行業的危機消退，避險需求降溫，周二美元指數尾盤跌0.31%，報102.43，逼近上周四創下的7周低點101.91。受美元走弱提振，周二紐約4月期金結束連續兩天的跌勢，終場收漲19.7美元或1.01%，報每盎司1973.5美元，即將朝2000美元叩關。

●周二原油價格收高，延續前一日的大漲升勢，受惠於伊拉克庫爾德地區供應中斷的風險，以及銀行業的動盪緩解。布蘭特期油收漲53美分或0.7%，報每桶78.65美元。紐約期油收漲39美分或0.5%，為每桶73.20美元。