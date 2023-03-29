宏達電全球業務總經理黃昭穎指出，聯盟最重要的意義在於，這是一個凝聚眾人之力的平台，希望能將產、官、學、研各界的力量集結起來，不管是對元宇宙的需求、以及解決方案的輸出，都可以透過聯盟來溝通和對接到合適資源和國際平台，加速元宇宙應用與服務的落地。未來更希望透過聯盟集結的成果，以及HTC厚實的元宇宙生態體系發展經驗，讓臺灣的業者有機會承接合作的元宇宙服務專案，成為國際元宇宙產業的策略夥伴。

黃昭穎進步一步表示，元宇宙不是一家公司、一個產業或單一產品，如當年網際網路發展一樣，是傾全球之力共同推進。今年宏達電董事長王雪紅於全球行動通訊大會（MWC）專題演講中就向大家分享『協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵』。 元宇宙就是下一代的網際網路，因此需要創作者、使用者、業者、政府間跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進服務，人們能夠快速、輕鬆地，得到豐富完整的消費者和企業體驗，並以開放和安全的方式支持共同創作者社群，建立元宇宙業界標準，為消費者及企業展開新的契機。

本聯盟以生成元宇宙生態體系，促成台灣成為國際間最佳元宇宙應用場域，同時推廣並加速產業數位轉型，厚植台灣競爭力並擴展商機為目標。透過完備元宇宙應用基礎環境、發展關鍵軟硬體與平台服務、建立領域示範實證並串接資源與政策倡議，激發新的元宇宙商業模式，形成產業價值鏈，成為國際元宇宙應用的策略夥伴。透過聯盟的組成，整合元宇宙應用的要素：技術、載體、網路環境、支付、資料數據交換、運算、內容服務等，未來可以提供一條龍的完全服務，直接導入及應用服務各個情境，將成為國內業者繼IC晶片生產外另一個能躍升國際舞台的重要機會。