周二泛歐Stoxx 600指數在盤中一度上漲0.8%，收盤接近持平，為小跌0.27點或0.06%，為444.45點。

歐洲央行最高監管官員擔心，認為德意志銀行上周遭到拋售，顯示投資人感到緊張，並可能受到信用違約互換(CDS)市場行情的驚嚇。

德銀在周二仍下跌1.6%，報8.92歐元。此前該行的債券違約風險成本上升到近4年新高，導致上周股價累計跌9%。

IG集團首席市場分析師Chris Beauchamp說，現在問題是，有關銀行業會出現比現在更嚴重的衰退，市場對此的擔憂是有多大。

銀行股吐出大部分的上漲，收盤小漲0.7%。銀行股正走在自2020年3月以來最差的月度表現。

瑞銀升1.7%，瑞信也上漲0.7%；稍早瑞銀執行長Ralph Hamers在一份內部的備忘錄指出，該行將政府策畫的收購瑞信行動，視為是一個成長機會。

房地產股大跌2.7%，並觸及近5個半月新低。

市場擔心，如果全球銀行業市場的問題，引發規模達數兆美元的房地產產業出現更廣泛的信貸緊縮問題，那麼商用不動產可能成為下一個暴雷的問題。花旗在周一警告，該產業的潛在下行風險可能會超過50%。

在周三公布財報前夕，商用不動產公司環城(Aroundtown)跌10.2%，報1.36歐元，來到歷史新低。

追蹤油價上漲，能源股上漲1.9%。

BP在與阿布達比國有石油巨頭聯手收購以色列近海天然氣生產商新地中海能源(NewMed Energy)50%股份後，股價也上漲2.3%。

有政府背景的義大利電信(TIM)升2.5%；稍早彭博報導指出，該公司正在努力提高固網業務的收購報價。

IT諮詢公司Softcat在公佈樂觀財測後，上漲5.5%。