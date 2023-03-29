普華永道（台灣稱資誠）在博鰲亞洲論壇2023年年會期間發布《第26期全球CEO調研中國報告》。報告顯示，全球CEO對於未來 12個月全球經濟增長的擔憂達到歷史新高，持悲觀態度者升至73％。不過，中國大陸CEO遠比全球同行樂觀，42％的中國大陸CEO對未來一年全球經濟增長懷有信心。

香港《信報》報導，隨著近期疫情防控措施的優化調整，中國重新開放，並已推出一系列措施提振市場信心及鞏固增長趨勢。市場普遍預計大陸經濟將從今年第二季度開始加快復甦。中國大陸與香港CEO對本土經濟的發展形勢更為樂觀（中國大陸：64％；香港：30％；全球：29％）。

48％的中國大陸CEO對其公司未來一年收入增長充滿信心，高於全球（42％）和香港CEO（18％）。樂觀情緒在中期有所上升，其中53％的中國大陸CEO對其公司收入信心十足，這一比例與全球同行持平，並明顯高於香港（30％）。

在中國大陸CEO看來，未來12個月對其公司收入增長最為重要的市場是澳洲（27％）、美國（25％）和日本（21％）。對於香港 CEO而言，最重要的增長市場是中國大陸（65％）、美國（33％）和新加坡（33％）。全球CEO仍將美國（40％）、中國大陸（23％）和德國（18％）視為最重要的市場。

普華永道中國市場主管合夥人梁偉堅表示，今年中國企業將處於更加複雜多變的環境之中，面臨由需求復甦推動的通膨、地緣政治風險、公共衛生風險和氣候變化等挑戰。儘管中國經濟重啟為全球經濟注入信心，中國大陸和香港的 CEO仍需掌握平衡之道，既要贏得當下，也要將投資用於增強實力，以維持企業的長久生命力。