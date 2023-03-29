急診部分負擔新制上路後，民眾到醫學中心掛急診費用可能破千元，衛福部長薛瑞元今天赴立院社福及衛環委員會前受訪表示，不鼓勵民眾直接到醫學中心看診。（王家瑜攝）

原訂4月實施的健保部分負擔調漲方案，上路日期再延後，健保署昨宣布急診部分負擔與檢傷分類脫鉤，只依醫院層級收取，診所、地區醫院收150元，區域醫院、醫學中心則收400、750元，預計7月上路。但衛福部長薛瑞元今天表示，是否確定7月實施，需視行政流程而定。

為避免輕症患者塞爆大醫院急診，健保署原規劃急診部分負擔依醫院層級加上檢傷分類收取，此舉引發醫界擔憂，同樣的疾病恐因不同檢傷分類出現收費落差，導致醫病關係緊張。因此健保署收集各界意見後，決定調整急診部分負擔收取，不以檢傷分類做依據，只依醫院層級收取。

以健保署目前規劃急診部分負擔方案推算，民眾如果到醫學中心掛急診，部分負擔加上掛號費、藥費可能破千元。薛瑞元今天赴立院社福及衛環委員會前受訪表示，本來就不鼓勵民眾直接到醫學中心看診，如果是經過轉診的病患，需支付的費用會減少。

不過有專家提醒，偏鄉醫療資源缺乏地區民眾，如果例假日基層診所休診，必須到區域級以上醫院急診就醫，應有配套措施調降急診部分負擔。薛瑞元回應，這個問題是假設偏鄉地區只有一家區域級以上的醫院，如果同時還有地區醫院或診所，基本上不太會有這個問題。

薛瑞元進一步指出，台灣缺乏基層醫療的地區很少，這種情形非常罕見，但如果真的有，衛福部會鼓勵當地的醫療院所開設假日門診。