日媒報導，日本外相林芳正計畫本周末訪問中國大陸兩天，預定會與大陸國務委員兼外長秦剛會面。香港星島網引述共同社和日本放送協會（NHK）報導，林芳正將於4月1日和2日訪問北京，將會是自2019年12月以來，再次有日本外相訪華，期間會與秦剛會面。

報導指出，林芳正會提出要求中方釋放近日一名日本製藥廠主管在北京被捕、懷疑涉間諜活動的日本男子，及讓他與日本領事見面。他也會就中方在沖繩及釣魚台周邊一帶的海上活動表達關注。

日本首相岸田文雄27日在參院院會答詢時表示，林芳正是應邀請赴陸訪問，對於中日關係，岸田要求中方採取負責任的行動，包括各種懸而未決的問題在內，切實進行對話，並在共同課題上建立合作、具建設性且穩定的關係。

大陸國家主席習近平去年11月在泰國曼谷與岸田文雄舉行中日首腦會談，雙方達成5點共識，包括盡早舉行中日經濟高層對話，以及磋商林芳正訪陸。