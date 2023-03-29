愛普*總經理洪志勳表示，本次PSRAM的設計主要在提升終端使用者的物聯網體驗，並為系統單晶片(SoC)的設計者提供具有成本效益、超低功耗的記憶體解決方案。

近期愛普*更優化其IoT RAM產品線，將64Mb~512Mb的X8/X16(OPI/HPI) 產品速度提高到250 MHZ，使其頻寬最大可支援至1000MB/s，並在提升產品性能的同時仍保持其極低功耗的優勢。PSRAM的超低功耗非常適合用於電池供電的各類應用，可大幅增加產品的待機時間，為市場提供更多可能性。

此外，愛普*也與快速成長的Mobiveil推出新的控制器IP，透過Mobiveil的IP controller與愛普科技PSRAM產品相互搭配，SOC合作夥伴可使用愛普科技Xccela x8/x16 250 MHZ PSRAM記憶體，與採用eSRAM相比，使用PSRAM容量可提高十倍，若與標準型SDRAM相比，PSRAM功耗則僅需要十分之一，並可減少近3倍的引腳數(Pin count)，提供客戶低功耗、高性價比的解決方案。

愛普*去年IoT事業部因客戶高庫存和消費性電子需求不佳導致營收下滑，惟愛普*現階段客戶庫存調整已近尾聲，客戶新設計案數目不斷增加，待客戶庫存調整完畢，需求增加，IoT營收也將隨之回升，營運也將見到回溫，整體來說，後續發展可審慎樂觀看待。