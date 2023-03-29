人與人之間信任很重要，一名男網友表示，女友一直想吃Lady M的千層蛋糕，他覺得Lady M售價較高，類似的商品超商也能買得到，他跟同事要吃完的Lady M空盒，再到超商買2個千層蛋糕放到Lady M空盒裡，用偷天換日的方式討女友開心，他沾沾自喜將其PO上網，被7千多名網友轟「噁心」，認為他的舉動根本是在消耗和女友之間的信任。

原PO昨（28）日於臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》指出，女友吵著要吃Lady M的千層蛋糕，Lady M的切片售價落在270至290元之間，他自認是省錢一哥，不該隨意亂花錢，他靈機一動想到一個兩全其美的辦法滿足女友。

原PO表示，他跟同事索取吃完的Lady M紙盒，接著到便利超商買2個千層蛋糕共79元，分別是原味和抹茶口味，再將超商買來的千層蛋糕放到Lady M紙盒裡。他說女友下班看到冰箱裡的Lady M蛋糕盒，笑得合不攏嘴，讓他沾沾自喜，「女友肯定再度愛上我了。」

貼文讓逾7千名網友看傻眼，「撿別人吃完的空盒，好噁心，這個不用多說一句，就是分手，買不起可以體諒，這麼噁心不能原諒」、「節儉跟吝嗇不一樣」、「男人總是在自作聰明上沾沾自喜」、「欺騙還沾沾自喜啊」、「信任跟尊重可不是一片小蛋糕的事情」、「打腫臉充胖子還不如老老實實，悲哀」、「這是什麼可怕的價值觀」、「這完全不值得驕傲PO文，你消耗的是女友對你的信任」。但也有人說超商的千層和Lady M的切片大小和口感差很多，「內行人看就知道差太多了！是冒牌的」。