台南市政府警察局以警察繪師POPO鴿的手繪風宣導海報，並貼在金融機構、市府民政等單位。（台南市政府警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局以警察繪師POPO鴿的手繪風宣導海報，並貼在金融機構、市府民政等單位。（台南市政府警察局提供／張毓翎台南傳真）

民眾期待已久的6000元現金終於要發放了，台南市政府警察局以警察繪師POPO鴿的手繪風宣導海報，貼在金融機構、市府民政等單位，吸引民眾目光，藉此呼籲市民朋友在進行請領普發現金作業時，應注意查證來源訊息，防止成為詐騙集團下手行騙的目標。

為保護民眾財產安全，遏止詐騙集團不法，南警此次推出POPO鴿宣導海報，以動畫電影的手繪海報風格，將POPO鴿、台南市長黃偉哲化身如電影海報主角，活靈活現，極具戲劇張力又不失逗趣地向大家提醒「不匯款、不填輸、不點擊」防詐要領。

設計宣導海報的警察繪師是第三分局長安派出所警員楊智瑋，曾在國外動畫公司就職，投身警察工作後，利用他的多媒體製作專長，設計不少宣導短片，另也以POPO鴿角色，推出多款Line貼圖，而此次將POPO鴿化身海報主角，傳授民眾現金普發防詐要點。

市警局表示，分析過去不同詐騙手法，詐騙集團可能會架設假網站，以網址內帶有「6000」或「6ooo」，或與政府網站相似網址如「g0v.tw」等，混淆民眾誤以為是政府網站，誤輸入個人資料、銀行帳號等資訊，或是透過詐騙簡訊，誘使民眾點擊簡訊內網址，卻連結至釣魚網站或假網站，詐取民眾銀行帳戶或信用卡資料。

市警局說，詐騙集團也有可能透過電話，假冒政府、銀行人員，謊稱撥款失敗、資訊有誤或銀行辦理優惠活動等理由，誘導民眾至ATM或網路銀行，將存款匯至詐騙集團帳戶。因此，籲請民眾進行請領普發現金作業時，記住政府不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取6000元，也不會電話要求到ATM或網路操作轉帳。