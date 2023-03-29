奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺提醒，春養生調肝氣，少吃酸食、免肝氣旺！（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

春天一到，不少人卻感到昏昏欲睡、頭悶脹、鼻塞、腸胃脹氣、皮膚搔癢等症狀，小心可能犯了「春睏」！奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺提醒，此時天氣多變、溼氣重，應注意保暖，少喝含糖飲料、少吃甜膩難消化食物，少吃酸的食物以免肝氣過旺，可多吃新鮮蔬菜、蔥、薑、韭菜等，並藉由運動、吃健脾祛溼食物如四神湯，排除溼氣。

許芳綺指出，春天是萬物復甦、百花齊放的季節，看似讓人精神百倍，實則不然，由於早晚氣溫低、風大，中午卻炎熱如夏天，加上溼氣重，舊疾易復發且溼氣也會影響陽氣升發，讓人產生疲憊、嗜睡、頭悶脹等俗稱「春睏」情形，此時應注意保暖，避免吹風。

31歲女性上班族小真近日因昏昏欲睡、頭悶脹、鼻塞、腸胃脹氣等症狀而至奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺門診就診，診斷為肝氣不順、脾虛生溼，使得陽氣無法上升到頭面而有犯睏、頭悶脹等情形，經開立調暢氣機與健脾祛溼的中藥治療，症狀獲得緩解，目前持續於中醫門診調養身體。

許芳綺指出，清明是春天最後1個月，此時人體新陳代謝變快，正適合養肝，除要防止肝氣過旺而血壓上升、頭痛、易怒、影響脾胃消化功能，也盡量少吃酸的食物，以免肝氣過旺，飲食以清淡平和為主，可多吃新鮮蔬菜、蔥、薑、韭菜等。

許芳綺說明，清明時節氣候乍暖還寒且潮溼，溼氣會阻礙身體氣機運行，也會影響腸胃消化、使得汗皰疹、汗疹容易發作；風邪入侵則容易感冒、引發呼吸道疾病；風邪、濕邪也會影響筋骨，而導致筋骨痠痛、舊傷復痛，此時應注意保暖，防止風邪入侵。

此外，她也提醒，飲食上少喝含糖飲料、少吃甜膩難消化的食物以免妨礙腸胃排除溼氣的能力，也要避免食用易引發發炎或加重疾病的「發物」，如海鮮、羊肉、筍類、香菇等食材，以避免過敏發作。