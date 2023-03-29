因應春天鳥類築巢繁殖季來臨，台電嘉義區營業處加強巡視服務區內電力設備，於電桿上加裝驅鳥器、防鳥踏刺與噴紅漆等，以防鳥類在設備上築巢而導致供電中斷，台電嘉義區處維護經理游鵬緯表示，嘉義地區2022年共拆除324個鳥巢，今年1月至3月也已拆除43個鳥巢。

游鵬緯表示，現是鳥類繁殖築巢旺季，鳥類通常會選樹枝、鐵絲、銅線等物在電桿上築巢，而這些物品容易碰觸電力設備，造成損壞、短路等問題，進而導致區域性停電事故發生，影響供電的穩定性，所以台電同仁在巡視時，若發現電力設備上有鳥巢就會盡速拆除。

春天為鳥類築巢繁殖旺季，鳥類常選在電桿上築巢，容易損壞電力設備。台電嘉義區營業處提供／邱顯誠嘉義傳真）

游鵬緯指出，台電人員在拆除鳥巢後，會在電桿上加裝驅鳥器、防鳥踏刺、噴紅漆等措施，減少鳥類再次築巢的機會；另在拆除前，若發現巢內有鳥蛋或雛鳥，也會將其移到安全地方，等待孵化或長大後，確認巢內淨空才進行拆除作業。

游鵬緯說，嘉義地區2022年共拆除324個鳥巢，今年至3月為止，也已拆除43個鳥巢，未來也將繼續加強巡視，以維護電力設備正常運行。