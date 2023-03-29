廖婉婷表示，近期中國及台灣製造業PMI及領先指標，已出現落底反彈跡象；值此同時，美國就業市場仍緊俏、消費動能穩健，超額儲蓄也尚未用罄，美國經濟也仍有韌性。

隨大宗物資、油價報價回落，部分供給面問題解決，商品通膨在第二季將快速回落，預期美國聯準會（Fed）將在第二季停止升息。據過往經驗，Fed停止升息前1～3個月，股市波動加劇，但停止升息後到降息前，只要經濟沒出問題，股市上漲機率仍高。據Fed主席鮑爾表示，銀行危機恐致融資收緊，透露今年下半年有採取預防性降息措施的機會，以舒緩流動性緊張氛圍。

廖婉婷指出，2023年整體企業獲利年減率由16％下修到24.7％，因此4月中至5月財報季，將有財報不佳的利空測試；但觀察企業庫存，PC、Server、記憶體的下游庫存，已降至近安全水位上緣，研判第三季隨備貨補庫存的重新啟動，將使製造業拉貨動能轉強，帶動下半年企業獲利的年增率由負翻正。

搭配事件分析法，包括禁空令解除、國安基金退場後的股市漲跌幅，推算4月中至5月中，台股有回檔的可能。不過，政府大力救金融體系的態度、美國經濟仍有韌性、通膨數據回落，加上Fed停止升息、甚至有預防性降息的空間等，廖婉婷直指，台股第二季的回檔，是重新布局機會。

統一投顧上修2023年指數下緣至14,000點，建議可於第二季拉回時找買點。看好四大長線布局族群：（1）AI概念、ChatGPT開啟科技新話題；（2）新能源及重電相關；（3）電動車與充電樁；（4）衛星航太等；第二季短打議題：（1）6,000元商機經濟學的餐飲、觀光，（2）中國拚經濟的鋼鐵、散裝等族群。