知名建商茂德2017年收購東森電視股票涉及內線交易案！前茂德國際投資法務長、知名律師林則奘得知併購案內線訊息，使用妻子袁梅珍帳戶2度提早進場購買1450張、1816張東森股票，獲取不法利益及擬制性利益共130萬多元，另前東森國際副總經理謝長仲則買進8張東森股票，獲利1萬8000元，台北地檢署29日依證交法內線交易罪起訴林、謝6人，其中謝繳回犯罪所得，獲檢方請求減刑。

被起訴的6人為林則奘、袁梅珍、謝長仲、林則奘事務所的宋姓行政人員、友人王姓女子、前東森國際投資總處協理前妻李藍玉。其中謝、宋一度認罪，繳回犯罪所得，但之後改口翻供，檢方因2人分別繳回19萬8800元、1萬8000元犯罪所得，仍依法請求減輕其刑。

起訴指出，揚塵綜合法律事務所主持律師林則奘，因與茂德國際投資負責人張高祥為多年好友，且時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案。

2017年11月，東森國際公告將東森電視股權以37億7800元出售給茂德，但林則奘早於2017年9月6日至13日，使用妻子帳戶以每股8.81元買進東森國際股票1450張。

2017年9月13日，林參與併購會議，因凱雷集團與茂德公司就計算金額有歧異，雙方買賣價格出現落差，研判有可能破局，因此提示妻子於9月18日至19日將東森國際股票全數賣出，平均賣價9.28元，獲利68萬1500元。

但2天後，東森國際公告與凱雷共同處分東視電視股權重大訊息，且張高祥仍欲收購東森電視，同年10月中旬，再找林則奘與凱雷聯繫重啟談判，林再於10月13日至27日，以平均每股8.8元買進1816張東森國際股票，估計擬制性獲利65萬3760元。

另林的宋姓女員工，在2017年9月6日至15日買進673張東森國際股票，後與林則奘夫妻聚餐時得知併購案有可能破局，於21日至22日全數賣出，並無獲利。宋女也與老闆一樣，得知併購案將敗部復活，於同年10月25日至30日，購買710張，獲擬制性利益19萬8800元。

宋女還呷好倒相報，告知王姓友人「嫂子，東森可以買」，王女則買進550張股票，事後全數賣出，獲利17萬900元。另前東森國際高層前妻李藍玉，發現前夫的開會通知電子檔，遂買進8張股票，賣出後獲利1萬5600元。

至於前東森國際副總謝長仲，因擔任東森國際顧問、監察人，一度因東森與凱雷集團商業糾紛代表東森國際提告，事後撤告並獲悉併購案，即於2017年11月2日買進東森股票50張，並在11月3日及9日賣出，獲利1萬8000元。