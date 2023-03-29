台北市大同區一所國中的女學生在便服日穿著短版上衣、短褲和短裙，遭師長訓話，主任甚至酸說，不要說明星也都這樣穿，「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼！」引起學生們不滿，質疑國中服儀解禁多年，學校還出現這樣權威式的管教不太妥當。

臺灣青年民主協會昨在臉書粉專分享，台北市大同區一間國中推出便服日，讓學生可以穿自己喜歡的衣服上學，但3月中某天學校朝會的時候，國一與國二的學生被召集到禮堂，體育組的組長把穿著短版上衣、短褲和短裙的女同學叫去罵。

臺灣青年民主協會表示，該校的主任上台訓話說「不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」接著脫口說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」

臺灣青年民主協會也說，學生們認為主任的發言不妥當，也質疑便服日卻不讓學生穿自己想穿的，還羞辱學生有點不妥。另有學生則說「我媽都說這樣穿沒怎樣，結果被主任說礙眼。」對此，主任回說「學校都會提醒學生穿太短或太暴露有安全問題，且朝會要席地而坐，才會加以提醒。」不過，以後會多注意，盡量不要太限制學生。

臺灣青年民主協會指出，國中服儀已解禁多年，學校都瞭解法規，不會因為服儀規定而懲處學生，多數師長也對學生穿著採正向輔導，但偶爾仍會有不合理的威權管教方式。對此，教育部也有規定所有國中都必須有「服裝儀容委員會」，會議中除了行政代表、教師代表和家長會代表，學生也會派代表參加，廣納各方意見。