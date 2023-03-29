情侶甜蜜交往，仍會希望保有自己的想法及空間，如果遇到控制慾強的另一半，恐怕會讓人受不了。星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中點名天蠍座、摩羯座及巨蟹座，喜歡在感情中「全面控制」對方，提醒這3星座的人可以試著放鬆一點，別讓另一半喘不過氣。

Top1：天蠍座（投資心態）

天蠍座會有「我給你，所以我管你」的心態，他們會在身邊築起一道防護牆，和另一半互不踩雷；不過人總有低潮或犯錯，這時天蠍座自認給對方很多愛，因此能管控對方。

Top2：摩羯座（思想傳統、規則多）

摩羯座思想較傳統，對於倫理道德、是非對錯相當嚴格，稍微有點偏差就無法接受；白瑜老師提醒，摩羯座能表達自己的想法很好，但千萬不要用「管」的。

Top3：巨蟹座（容易比較、劇場多）

年紀較小的巨蟹座經歷不夠多，對「愛」不了解，會缺乏自信，如果又被比較的話，心裡會很痛苦，處理事情容易受情緒影響。巨蟹座很兩極，可以做到很頂尖；但如果對自己不了解，就很容易沉入情緒的谷底。