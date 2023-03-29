努力確保季後賽首輪主場優勢的太陽，29日傳出了好消息，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽超級球星杜蘭特（Kevin Durant）將於30日主場交手灰狼的比賽復出，這也會是他在身披太陽戰袍後的主場首秀。

34歲的杜蘭特月初因賽前熱身時滑倒導致左腳踝扭傷，缺席了長達3周的時間，季中交易來到太陽後，杜蘭特只替球隊打了3場比賽，平均攻下26.7分、7.3籃板，投籃命中率69%，杜蘭特缺席的10場比賽中，太陽拿下4勝6負的戰績。

排名西區第4的太陽目前剩下7場例行賽，但已與前面的國王來到5場勝差，只領先排名第11的雷霆2.5場，且後頭的快艇、灰狼及勇士仍可威脅太陽，爭取季後賽首輪的主場優勢，杜蘭特也得把握機會調整好狀態，和球隊盡早完成磨合，為緊接而來的季後賽做準備。

杜蘭特是否將在30日復出，太陽總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）不願掛保證，但他提到杜蘭特恢復情況良好，必須得在傷勢無虞的狀況下回歸陣容，保羅（Chris Paul）則是相當期待杜蘭特重新加入球隊後所帶來的化學反應。