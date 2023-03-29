由藝人陳庭妮父親陳奕樑所經營的「豪嘉食品有限公司」，自2006年起欠稅至今高達418萬元，不過行政執行彰化分署調查，發現陳奕樑有履行能力卻故意不繳納，甚至將公司千萬匯出至紐西蘭、澳洲等地，認陳男符合顯有履行義務之可能故不履行，25日至住處拘提陳奕樑，並解送彰化看守所執行管收。

根據《周刊王》報導，約10年前，陳奕樑在台中經營公司「豪嘉食品」，專賣冷凍肉品，無奈爆發財務危機，最後不得不結束公司。不過債務問題至今仍無法全面解決，如今高齡76歲了，又因欠稅鋃鐺入獄，令人不勝唏噓。

行政執行彰化分署本月25日前往位於臺中市和平區住處拘提陳男，當日下午解送至彰化看守所執行管收。（行政執行彰化分署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化分署指出，陳男2006年起滯欠營利事業所得稅、營業稅合計418萬餘元，其在擔任負責人期間，將2006年盈餘117萬餘元全數分配予股東，隔年國稅局將稅單送達後，陳男卻提領公司存款93萬餘元，還將高達美金48萬餘元匯出至紐西蘭、澳洲等，用來支付購買牛肉的貨款，卻不繳納欠稅。

彰化行政執行官積極蒐證發現，陳男的豪嘉公司因停業半年以上，2010年12月底遭經濟部廢止公司登記，不過其2012年另起爐灶，以妹妹的名義開設冷凍食品有公司，又繼續經營冷凍食品批發業，顯見陳男有能力處理豪嘉公司的欠稅卻屢稱已高齡70餘歲無工作能力且生活經濟狀況不佳為由故意擺爛不繳。

彰化分署認陳男符合聲請管收要件，2021年向彰化地院聲請管收，歷時近一年半提起抗告、再抗告程序，今年3月1日終獲台中高分院裁定准予，本月25日前往位於台中市和平區住處拘提陳男，當日下午解送至彰化看守所執行管收。

彰化分署表示，為確保國家公法債權的實現，彰顯展現公權力，對於積欠近15年稅捐債務的陳男故意脫產拒繳欠稅的惡行，彰化分署必將善用法律賦予的強制手段窮追不捨強力執行，持續對陳男祭出拘束人身自由最嚴厲的管收程序，不放棄任何可能追償的機會，以維護稅捐的公平正義。